حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ذكاءه الشديد الذي يتمتع به، يجعل من مولود برج الدول شخصية جذابة بشكل كبير، إذ يحاول الكثيرين الاقتراب منه، كما أنه يمتلك حس فكاهة يجعل المحيطين به يرغبون في مصادقته، دائما يحرص على التفكير خارج الصندوق، حتى يستطيع أن يصل إلى حلول مبدعة وغير تقليدية، دائما يبحث عن الاستقلالية المادية، ولا يحب أن يكون عبئا على المحيطين به، كما أنه يتجنب الروتينية قدر الإمكان، كما أنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، كما أنه لديه الكثير من الصفات الجيدة بالأخرى، والتي تجعل منه شخصية محبوبة، تقوده إلى عيش حياة سعيدة لفترات زمنية طويلة، فهو لا يفعل إلا ما يراه مناسبا له، ولا يهتم بآراء الآخرين.

ويتصف مولود برج الدلو بأنه يحب الاستماع للأشخاص المحيطين به، كما أنه يعطيهم الكثير من الثقة التي تجعلهم يتخذون بآرائه، كما أنه لديه قدرة كبيرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، ولكن يكون ذلك بعد اتخاذ الكثير من الوقت للوصول إلى القرار الصائب، ما يجعله يبحث عن الحظ اليومي الخاص به، حتى يستطيع تجنب الأزمات التي يتعرض لها، ونرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرةعلم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا، وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

عيوب برج الدلو

من أكثر عيوب مولود برج الدلو هو عدم التزامه بالمواعيد، كما أنه لم يكن لديه القدرة على التركيز على الأشياء، ويميل إلى العصبية الشديدة، ودائما يكون سريع الانفعال والغضب تجاه الآخرين، ولا يمكن تغيير رأيه بسهولة، فدائما يتمسك برأيه حتى وإن كان رأيه هذا خطأ.