حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس من الشخصيات الهوائية والمزاجية، التي تتغير حالتها بين لحظة وأخرى، وهم يحتفلون بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 19 يناير وحتى 20 فبراير، ومع ذلك فهم رومانسيون يميلون لإظهار مشاعرهم للطرف الآخر، خاصة أنهم مهتمون بالمغامرات، والبحث عما هو جديد، والسفر، والتهور والاندفاع نحو استكشاف أماكن جديدة وأشخاص جدد.

صفات مواليد برج القوس

الصبر من أبرز مميزات مواليد برج القوس سواء الرجال أو النساء، كما أنهم مخلصون لعملهم، ويحاولون الإبداع والتفكير بشكل مبتكر، وخارج الصندوق، ومع ذلك فإن من أسوء صفاته هو التهور أو الاندفاع في القرارات أو الانفعال، يندمون عليها بعد ذلك.

ولأصحاب برج القوس، المهتمين بالفلك وحركة الشمس والقمر، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، قد يخطط مواليد برج القوس لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية، وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على الصعيد العاطفي القمر المكتمل في منزل الحظ، يعدك بتغيير إيجابي في محيطك، ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

مشاهير برج القوس

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الروائي الراحل نجيب محفوظ، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت والفنانة لبلبة والفنانة شويكار، والممثل الأمريكي براد بيت، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، والممثلة والمغنية سكارليت جوهانسون، والأديب والروائي نجيب محفوظ، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة علا غانم، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان عاصي الحلاني، وناصر القصبي والفنانة ماجدة الرومي.