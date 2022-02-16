حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الجدي إلى تحمل المسؤولية، إذ يتميزون بالذكاء الحاد الذي يجعلهم يبدون أكبر من أعمارهم، فهم من الأشخاص الذين يحكمون بالمنطق، كما أن طفل هذا البرج يجب الدراسة والمدرسة، والمعلمين، كما أنه طالبا متفوقا.

صفات مواليد برج الجدي

من أفضل صفات مواليد برج الجدي، أنه يستمع لمشاكل الآخرين ويحاول مساعدتهم، مما يجعله محبوبًا من الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك فهو يحب تقسيم وقته، وتنظيم حياته بين العمل والآخرين، ويمكنه في حالة رغبته أن يتقلد أعلى المناصب، بسبب اجتهاده وقدرته على العمل لفترات طويلة.

ولأصحاب برج الجدي، المهتمين بالفلك وحركة الشمس والقمر، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عمليًا، تري الخبيرة أن مواليد برج الجدي ليس أفضل أيامهم، إذ أن القمر المكتمل في منزل المدخرات، وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا، إذا أردت تنمية لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تقول عبير فؤاد، المستقبل تتضح معالمه، وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!.

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، الفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين، الفنان جورج وسوف، والفنان عمرو يوسف، والفنانة غادة عادل والفنانة هنا شيحة، والفنانة غادة رجب، والفنان سمير صبري.