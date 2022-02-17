فيفي عبده تعود للسوشيال عقب وفاة شقيقتها: الحزن مش هيرجع إللي مات

وجهت الفنانة فيفي عبده الشكر لجمهورها وأصدقائها في الوسط الفني لدعمها ومساندتها وقت وفاة شقيقتها «الحاجة هدى».

وقالت فيفي عبده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، طبعا الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا أنا بشكر كل الناس إللي عزوني في أختي، مكنتش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكو عليا وبشكر كل واحد وساني في زعلي ربنا يخليكم معجبيني وكل الفنانيين وكل جمهوري إللي وساني في زعلي وعياطي وحزني على أختي».

فيفي عبده: «العياط مش هيرجع إللي مات»

وأضافت فيفي عبده: «طبعا الناس تقول بينزلوا فيديوهات وحاجات ماهو لازم الدينا تمشي، هل لو عيطت العمر كله هيخلي إللي مات يرجع تاني طيب، يا ريت كنت عيطت العمر كله بحبكم أوي كتر خيركم».

وفاة شقيقة فيفي عبده

في 8 فبريرا أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة شقيقتها الحاجة هدى وكتبت الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وقام عدد كبير من الوسط الفني بمواساة الفنانة فيفي عبده في وفاة شقيقتها، وعلقت بشرى: «البقاء لله ولا إله إلا الله ربنا يصبركم يا رب»، أما مي كساب فقالت: «ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها»، وعلق إدوارد: «البقية في حياتك حبيبتي».

وقالت الإعلامية بوسي شلبي: «حبيبتي يا فيفي شدي حيلك»، أما عبير صبري علقت «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها»، وعلقت نجلاء بدر «لا إله إلا الله البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان».