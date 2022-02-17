حمو بيكا: فيه ناس لا تصلح للغناء وعندها جمهور.. حقنة علاجي بـ130 ألف

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إن حالته الصحية الآن تتحسن، كما أن المرض النادر المُصاب به يعاني منه منذ 7 سنوات: «أنا طلعت كتير اتكلم على المرض، بس محدش متخيل أن المرض ده يؤذي البنى آدم قد إيه؟، الحقنة بتاعته الواحدة بـد130 ألف جنيه، قبل كده لما كنت شغال والدنيا كويسة معايا كنت بجبها عشان ربنا كان مسهلي حالي، بس أنا واقف من الشغل وحالنا واقف، أجيب منين»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاعكلم»، الذي يُعرض على قناة «العربية».

فيه ناس فاتحة بيوت من ورايا

وأضاف «بيكا»: «فيه ناس فاتحة بيوت من وراء مني، ربنا اللي عاوزه هيكون، بس أنا مش بتأذي لوحدي، فيه كمية ناس ورا مني بياكلوا عيش وفاتحين بيوت، لا أنا عاوز حد يبكي ولا يتعاطف معايا، بس أنا فعلا عملت مشروع مطعم، كل فلوسي اتحطت فيه وخسرت، مش بقول لحد يتعاطف معايا، بقول للناس أنتم بس بتشوفوا المظاهر لكن مش بتعاشر البني آدم وتعرف إيه إللي جوه منه، الناس واخده بالمظاهر وإننا معانا ملايين ومليارات».

الناس فاكرين اليوتيوب بيدخل ملايين وده مبيحصلش

وتابع: «الناس فاكرين اليوتيوب بيدخل ملايين، وده غلط، وبعدين فيه ناس تنمروا على شكل بطني، ما هو فعلا كل جسمي بيخس إلا بطني، لأن المشكلة كلها في بطني».

وأوضح حمو بيكا أنه لم يقرر اعتزال الغناء،: «النقابة منعاني إني أغني، فالواحد يفكر يروح يغني في أي دولة ثانية، عملت أكبر حفلاتي في السعودية وعندي حفلات في أمريكا، ودروس الصوت إللي هاني شاكر بيقولي عليها دي محدش بياخدها غيري ولا إيه؟ كل ما آجي اقوله عاوز أغني يقولي خد دروس صوت».

وواصل: «أنا بطلب أكبر لجنة تنزل تحكم ما بينا وبين الناس بتعرف تغني، هل كل إللي خدوا الكارنيهات جابوا ناس دربتهم على الصوت؟، فيه ناس لا تصلح للغناء بس عندها جمهور، ربنا إللي يحلها، مفيش غير ربنا هو إللي يحلنا».