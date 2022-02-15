بسمة وهبة تناشد هاني شاكر العفو عن حمو بيكا: «بستسمحك خليه يغني»

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، العفو عن حمو بيكا مؤدي المهرجانات والسماح له بالغناء في مصر، بسبب حالته الصحية المتدهورة، متسائلة: «فين روح الفنان اللي بنستجديها منك يا أستاذ هاني؟ فين الإنسانية؟ أرجوك أن تسامح حمو بيكا وتسمح له بأن يغني مرة أخرى بضوابط ويحصل على التصريح».

انتقدت المتنمرين بحمو بيكا بسبب مرضه

نصحت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، والذي يُعرض على قناة «المحور»، كل مطربي المهرجانات بالكف عن افتعال المشكلات، موضحة: «ليه حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش عاملين شقاوة ومشاكل دايمًا.. اهمدوا وخليكم في شغلكم»، كما انتقدت المتنمرين بحمو بيكا بسبب مرضه، قائلة: «الناس اللي بيتنمروا عليه حرام عليهم لأن ده ابتلاء وجايز كل واحد فينا يبقى في المكان ده»، موجهة رسالة لهاني شاكر، وهي: «أنا بحبك وبستسمحك وحمو بيكا غلبان بتعبه، انت ملك الإحساس يا أستاذ هاني».

أتمنى تدرس حالة حمو بيكا الإنسانية

تابعت: «أتمنى تدرس حالة حمو بيكا الإنسانية ونتمنى أن يتسع صدرك لنا»، ممازحة نقيب المهن الموسيقية: «أنا بحبك جدًا والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ده أنا جالي جلطة لما اتكلمت عنك، اتكلمت من هنا ونقلوني على المستشفى، قلت إنك ترفض المهرجانات وتشجع الراب رغم أن كل أغانيه كلمات مسيئة، وأنا خايفة على بنتي، وبعدها دخلت المستشفى».

وهبة: هاني شاكر منع أعضاء النقابة من التواصل مع برنامجي

واصلت: «أنا مندهشة جدًا من هاني شاكر، وتواصلنا مع المستشار القانوني للنقابة للوقوف على أسباب وقف عمر كمال، لكنه صدمنا بتعليقاته التي أكد فيها أن هاني شاكر منع كل أعضاء النقابة من التواصل مع برنامجنا، وهاني شاكر في حالة خصام معي بسبب إني اختلف معه حول مطربي المهرجانات والراب، وأتمنى أن يتسع صدره لأننا كلنا نريد مصلحة الفن، وقبل مصلحة الفن هناك اعتبارات إنسانية، فمنذ عامين استضفت حسن شاكوش وكان في قمة خلافه مع حمو بيكا، وقال إن بيكا مريض ويحصل على حقنة كل 3 شهور بـ130 ألف جنيه».