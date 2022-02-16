حلمي عبدالباقي بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا: لازم تحقيق

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أسباب تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا، اليوم الأربعاء، وفقاً لما أعلنه محاميه المستشار ياسر قنطوش.

وقال عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن «بيكا» اتهم مجلس النقابة في مقابلة تليفزيونية معه باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، كما زعم أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة - لم يذكر اسمه- مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقاً لكلامه في المقابلة.

وتابع: «أريد إبراء ساحتي من هذا الاتهام، وعلي إثره طالبت في بلاغي بالتحقيق في الواقعة، لأنني أحد أفراد مجلس إدارة النقابة الذي اتهمهم حمو بيكا، وبالتالي فهو مطالب إما بإثبات صحة ما يقوله وذكر اسم العضو أو محاسبته علي التشهير بأعضاء المجلس، فلابد من وجود حل لهذه الإشكالية».

بيان حلمي عبد الباقي ضد حمو بيكا

وجاء بلاغ حلمي عبد الباقي كالآتي: «حيث أن الشاكي هو فنان مرموق وله تاریخ فني كبير، وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ومؤخرا ظهر المشكو في حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد وشهرته حمو بيكا في بعض البرامج التلفزيونية، وهاجم نقابة المهن الموسيقية، ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية -ورفض تحديده اسمه- اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزوره».

توضيح السبب وراء بلاغ حلمي عبد الباقي ضد حمو بيكا

وأضاف البلاغ: «مخالفه للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15000 (خمسة عشر ألف جنيه) لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير استخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه (ألفان جنيه مصري فقط)، كما اتهم لجنة استماع النقابة على حد تعبيره «مش ماشیة بما يرضي الله».

وتابع: «هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء نقابة المهن الموسيقية كافة ومن بينهم الشاكي الفنان حلمي محمد عبد الباقي، ويعذ ذلك تشهيراً به ونيلا من سمعته، وقذفه علانيةً، إذ أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصباً عاماً وتطوعياً لا يعطي لهم القانون الحق للتربح من ذلك المنصب ومثل هذه الاتهامات التي أطلقها المشكو في حقه تقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات».

واستطرد البلاغ: «يتقدم الطالب بهذه البلاغ العاجل لسيادتكم ويلتمس التحقيق في تلك الواقعة وإتخاذ الللازم قانونا حيال المشكو في حقه وسؤال عن تحديد الأشخاص الذين اتهمهم بيكا بتلك التصريحات، لأن عدم تحديده للأسماء يمس بسمعة مجلس إدارة النقابة بأكمله رئيساً وأعضاء من بينهم الشاكي، وإلا تعد تلك التصريحات بمثابة التشهير بمجلس نقابة المهن الموسيقية وحيث أن الشاكي عضواً في مجلس الإدارة وله صفة ومصلحة في تقديم هذا البلاغ».