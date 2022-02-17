«المصل واللقاح» توضح مضاعفات الإصابة بالحزام الناري الناتجة عن كورونا

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أنّ من بين الأعراض الجانبية التي تم رصدها مؤخرا على المصابين بفيروس كورونا، الإصابة بــ«الحزام الناري»، والذي يعد أحد الأسباب التي تنتج عن العدوى بكورونا ومتحوراته، لافتا أن الإصابة بالحزام الناري تسبب العديد من الآلام بجانب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الحزام الناري

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ الإصابة بــ«الحزام الناري»، لمصابي بفيروس كورونا ممن يعانون من ضعف مناعة شديد، يستلزم الذهاب للطبيب فورا لتجنب حدوث أي مضاعفات سلبية.

تعارض الأدوية المثبطة للمناعة وأدوية الحزام الناري

وحذر رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، من خطورة تعارض الأدوية المثبطة للمناعة والأدوية المستخدمة لعلاج أعراض الحزام الناري الناتج عن الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشددا على عدم تناول أي أدوية مثبطة للمناعة مع أدوية الحزام الناري التي قد تتفاعل وتسبب العديد من الآثار السلبية للمصاب.

ضعاف المناعة أكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري

وتابع «الحداد»، أنه لا توجد فئة عمرية محددة يمكن أن تصاب بالحزام الناري الناتج عن فيروس كورونا، لافتا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون نقص المناعة، هم المعرضون للإصابة بالمرض، مشددا على أهمية الالتزام التام بأدوية بروتوكول علاج كورونا مع ملاحظة أي تغيرات قد تطرأ على الجسم بمختلف أجهزته.

كورونا يسبب ضعف المناعة للمصابين

وكشف رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أنّ الإصابة بـ«الحزام الناري»، يعود إلى ضعف المناعة لدى المصاب بالعدوى، فعندما يهاجم الفيروس الجسم يضعف الجهاز المناعي ما يتسبب في التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.