«الصحة» تحسم جدل «الجرعة الرابعة» للقاح كورونا لمن تجاوز عمره 65 عاما

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل المُثار بشأن التطعيم بجرعة تنشيطية «رابعة» للمواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما، بعدما قرار الوزارة تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة للأشخاص فوق 65 عاما، لتعزيز المناعة والوقاية من مضاعفات كورونا.

الصحة توضح سبب تقليل المدة الزمنية للجرعة الثالثة

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لم تناقش تطعيم الجرعة التنشيطية «الرابعة» بعد مرور 3 أشهر على إعطاء الجرعة الثالثة لمن تجاوز 65 عاما، موضحا أنّ تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة لـ3 أشهر، يشمل الجرعة الثالثة، ولم تُطرح أي مناقشات بشأن التطعيم بجرعة رابعة لهذه الفئة.

أهمية الحصول على الجرعات كاملة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة للمواطنين فوق 65 عاما، يهدف إلى تعزيز المناعة وحماية كبار السن من خطر العدوى بفيروس كورونا ومتحوراته المنتشرة حاليا مثل أوميكرون، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على توفير اللقاحات وتعزيز المناعة خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

عدد الحاصلين على الجرعة الثالثة

وأوضح عبدالغفار، أنّ عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية حتى الآن بلغ 835 ألف مواطن، لتعزيز المناعة والوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّه يمكن للمواطنين الذين مر على تاريخ تلقيحهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، ولم تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ستصلهم رسالة تلقائية بموعد ومكان الحصول على الجرعة التنشيطية.

الالتزام بالمواعيد المحددة للجرعات المضادة للكورونا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية الالتزام التام بكامل الجرعات المحددة وفقا لكل لقاح، من أجل الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، مشددا على أنّ الجرعات الكاملة من خلال الأجسام المضادة تعطي الجسم مناعة ضد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.