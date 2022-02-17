بعد قليل.. جنايات شمال القاهرة تنظر خامس جلسات محاكمة «راتب وحسانين»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، خامس جلسات محاكمة المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية الآثار الكبرى».

ووجهت النيابة العامة، لـ«حسن راتب»، تهمة الاشتراك مع علاء حسانين بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم حسن راتب وعلاء حسانين وفق شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، فضلا عما ثبت للنيابة العامة من معاينتها لمواقع الحفر الأربعة.