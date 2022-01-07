ضبط 18 محمول في «دورة مياه» بمطار القاهرة: مفتش الجمارك «سمع اتفاق التهريب»

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة، محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اجراءات تفتيش

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب بمطار القاهرة القادمين علي رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

المرور على جهازالفحص

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود عبوات دوائية .

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من العبوات الدوائية بالفعل، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية أخرى من العبوات الدوائية غالية الثمن.

المحاولة الثانية

وفى المحاولة الثانية وأثناء مرور أحمد أبو بكر مشرف الصالة في آخر وردية العمل ترامي إلي سمعه إتصال أحد الركاب المصريين بطرف اخر يتفق معه علي ترك شئ في مكان بعينه في "دورة المياه" فقام بتتبع الراكب فوجد كيس بلاستيك به تليفونات محمولة وبسؤال الراكب عما فعله أفاد انه قادم علي الخطوط الكويتيه وكلفه أحد الاشخاص بتوصيل التليفونات لشخص آخر بالمطار ليقوم باخراجها وتهريبها من الدائرة الجمركية وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة عماد سيد حسين مأمور الجمرك وجد معه تليفونات أخري باجمالي 18 هاتف محمول .

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الأولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 4 و 5 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي قرر تسليم الراكب للجهات الأمنية للوصول للشخص الذي كان ينتظر الراكب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .