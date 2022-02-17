رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

كتب:

محمد مجدي
10:26 ص | الخميس 17 فبراير 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا» والفرقاطة الإسبانية «VICTORIA».

وانطلاقاً من سعي القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط، نفذت الوحدات المشاركة مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات.                                                                  

تأتي تلك التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة.   

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل في شمال سيناء

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب أمراض القلب بمشاركة خبراء أجانب

القوات المسلحة تنظم حوارا مجتمعيا للاستفادة من «وحدة المعجل الدائري»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.