إصابة شخص في اصطدام قطار بـ«تروسكل» في برج العرب بالإسكندرية

أصيب شخص إثر تصادم قطار مع «تروسكل» في برج العرب غرب الإسكندرية، حيث تصادف مرور القطار مع قيام التروكسل بالمرور على خط القطار، مما أدى إلى إصابته بكسور وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، وذلك بعد يوم واحد من مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره القضبان بمنطقة العصافرة.

إصابة شخص إثر تصادم قطار بـ«تروسكل»

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد، بحدوث تصادم بين قطار وتروسكل، أثناء مروره بعزبة فتح الله برج العرب اتجاه مطروح، حيث أصيب سائق التروسكل أثناء التصادم، حيث تم نقل المصاب من قبل سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

وانتقلت قوات الأمن ووحدة المرور وتبين أن المصاب يدعى عقاب همام، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى، مع تسيير حركة مرور القطار في طريقه إلى محافظة مطروح.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير

لقي رجل مصرعه تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك بعدما صدمه القطار المتجه من محطة قطار العصافرة إلى المندرة، أثناء عبوره القضبان، حيث تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة، وتعتبر هذه الواقعة الثانية التي تحدث على قضبان السكك الحديدية في غصون 48 ساعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بمصرع رجل أثناء مرره شريط القطار بمنطقة العصافرة، حيث انتقل ضباط المباحث برفقة عربة إسعاف، وتبين أن الرجل فارقته الروح في لحظتها، ويدعى منشاوي الصافي موسي 65 سنة، حيث توفي أثناء عبوره شريط القطار في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية.