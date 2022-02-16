مصرع رجل سبعيني تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية «فيديو»

لقى رجل سبعيني، مصرعه تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك بعدما اصطدم القطار المتجه من محطة قطار العصافرة إلى سيدي بشر، ذلك الرجل الذي يدعى محمد محمد عبد الوهاب، 61 عاما، من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء عبوره شريط القطار في منطقة 45 شرق الإسكندرية.

تفاصيل واقعة مصرع شخص تحت عجلات قطار أبو قير

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بمصرع رجل سبعيني أثناء مرره شريط القطار بمنطقة 45، حيث انتقل ضباط المباحث برفقة عربة إسعاف حيث تبين أن الرجل فارقته الروح في لحظتها.

جرى نقل المتوفى لمشرحة كوم الدكة و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

خطط لتحويل قطار أبو قير إلى مترو

جدير بالذكر أنه لن يكن صوت يعلو في الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية سوى الحديث عن إيقاف قطار أبو قير، ذلك القطار الذي يعد العمود الفقري لحركة المواطنين داخل المدينة الساحلية، فهو الذي ينقل قرابة 40% من الركاب في عاصمة الثغر، وفقا لأحدث بيانات وزارة النقل، لذا فتوقفه سيشكل أزمة كبرى من حيث الحركة المرورية وتنقلات المواطنين في حال تم بدء مشروع تحويله إلى مترو أنفاق، وهو الأمر الذي كان المقرر له، 15 يناير الماضي أن يتم الرجوع في ذلك.

وقال مصدر مسؤول باللجنة المختصة بالإشراف على أعمال خط مترو أبوقير بالإسكندرية، إنه لم يتم وقف قطار أبو قير خلال 15 يناير الماضي، كما تردد خلال الفترة الأخيرة، حيث رأت اللجنة استمراره لحين الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول كونه يشكل الحركة الرئيسية لعدد كبير من الطلاب بالإضافة إلى إنهاء بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع.