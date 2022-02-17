تفاصيل مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان.. وعيسي وداليا البحيري في لجنة التحكيم

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة للمهرجان، والتى ستعقد فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

مسابقة الفيلم المصري

ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام، أولها «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، إنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي.

وتدور أحداث الفيلم حول مراد مقدم البرامج الإذاعية، الذي يطرح العديد من القصص المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلم أن اليوم هو اكتمال القمر، أنه سبب فشل قصص الحب.

ويشارك في المسابقة أيضاً فيلم «أبو صدام» إخراج نادين خان، وتأليف نادين خان ومحمود عزت، إنتاج سي سينما، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، وتدور الأحداث حول سائق التريلا «أبو صدام» الذي يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، لكنه يتعرض لموقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

ويتنافس كذلك على جوائز المسابقة فيلم «وش القفص» إخراج دينا عبد السلام، تأليف دينا عبد السلام، أشرف مهدي، إنتاج نيو بيكتشر للإنتاج الفني، بطولة أشرف مهدي، أمين حجازي، أمينة الزغبي، أنسي الجندي، وتدور الأحداث من خلال مجموعة من الأشخاص يعملون بشركة لتصنيع المربى بالإسكندرية، يمرون بأزمات مالية، وتتشابك مصائرهم وتتعقد.

كما يعرض أيضاً بالمسابقة فيلم «العودة» من تأليف وإخراج سارة الشاذلي، إنتاج أفلام مصر العالمية، وبطولة نبيل الشاذلي، ماريان خوري، يوسف الشاذلي، وتدور الأحداث خلال الفيلم من خلال والد سارة الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، وعلاقته بها في العزل المنزلي بعد عودتها إلي مصر.

معلومات عن مهرجان أسوان

وقال الناقد أحمد شوقي المستشار الفني للمهرجان، إن مسابقة الفيلم المصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تسعى لعرض أهم أفلام العام الماضي المرتبطة بتخصص المهرجان، فهي إما من إخراج مخرجات أو موضوعها بتعلق بشكل مباشر بالمرأة، الأمر الذي يمكن لمسه بوضوح في هذه المجموعة المتميزة من الأعمال التي سيستمتع جمهور مدينة أسوان بمشاهدتها، فغرض المسابقة الرئيسي هو إقامة جسور بين جمهور المدينة وصناعة السينما المصرية المعاصرة.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المؤلف والكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، كما تضم اللجنة في عضويتها النجمة داليا البحيري الحاصلة علي لقب ملكة جمال مصر، والتي مثلت مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، وعملت كمقدمة برامج منوعات في التلفزيون المصري قبل أن تبدأ مشوارها الفني كممثلة، ونصبت سفيرة للنوايا الحسنة عام 2010.

ويشارك بلجنة تحكيم المسابقة أيضاً مدير تصوير ومخرج الوثائقيات كمال عبد العزيز، الذي بدأ العمل عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما في فيلم «سوبر ماركت» من إخراج محمد خان.