دفيليه نهري.. أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون «صور»

أطلقت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة التنشيط السياحى برئاسة عمرو القاضى، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، والمقام فى الفترة من 15 إلى 22 فبراير بمحافظة أسوان ومدينة أبو سمبل.

عروض استعراضية للفرق الفلكلورية

قدمت فرق الفنون الشعبية من مصر، و أفريقيا وأوروبا و أسيا وأمريكا عروضها الاستعراضية الفولكلورية من فوق أسطح المراكب على صفحة نهر النيل الخالد، فى كرنفال استعراضي ضخم يعبر عن الفنون المتنوعة والثقافات المختلفة، بوصفها لغة التلاقى الحضارى بين الشعوب.

حفل الافتتاح لفعاليات المهرجان

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح لفعاليات المهرجان مساء اليوم على مسرح «فوزي فوزي» بكورنيش أسوان، بمشاركة فرق «أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح» للفنون الشعبية، وفرقتى «توشكى، وشلاتين» التلقائيتين، بالإضافة لفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، كما بجانب فرق فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان.

وذلك في إطار استعدات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية والتاريخية بالمحافظات المختلقة، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية بهذه الأماكن، ورفع الوعي وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

ومن بين هذه الاحتفاليات التي تأتي بالتعاون بين الثقافة والآثار تنظيم فعالية كبرى بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، وذلك بالتعاون بين الوزارتين، في 22 فبراير الجاري، لتكون أول فعالية كبرى خلال 2022.