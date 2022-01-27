«من أجل زيكو» يتصدر إيرادات السينما أمس و«أبو صدام» يخرج من المنافسة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن موجة البرد التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام لم تؤثر بشكل كبير على جمهور السينما، وأكد أن فيلم «من أجل زيكو» تصدر إيرادات أفلام أمس الأربعاء بدور العرض، محققا ما يقرب من 291 ألف جنيه، وهو من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، وحققت أغنية الفيلم «الغزالة رايقة» ملايين المشاهدات، وكانت سببا في رواج للفيلم بشكل كبير، خاصة أن أحداث الفيلم تدور في إطار من الكوميديا.

فيلم الجريمة يحتل المرتبة الثانية

وقال «الدفراوي» لـ«الوطن»، أن فيلم «الجريمة» احتل المرتبة الثانية أمس بدور العرض، وهو من بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، وإخراج وتأليف شريف عرفة، إذ حقق ما يقرب من 243 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم في وقت قصير من بداية طرحه بدورالعرض.

إيرادات فيلمي «قمر 14» و«لعبة الشيطان»

بينما حقق فيلم «قمر 14» ما يقرب من 45 ألف جنيه، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وحقق فيلم «لعبة الشيطان» مايقرب من 17 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة باسم سمرة ومنذر رياحنة ومحمد عز وأبطال SNL بالعربي، إسلام إبراهيم ونانسي صلاح، وأحمد سلطان، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، والعديد من نجوم الفن.

إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض

وحقق فيلم «الكاهن» 11 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «مربع برمودة» ألف و900 جنيه، وجاء فيلم «برا المنهج» في المرتبة قبل الأخيرة بإيرادات وصلت إلى ألف و200 جنيه، وحقق فيلم «أبو صدام» 420 جنيها فقط، مما يهدد خروجه من المنافسة، خاصة في ظل طرح أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة بدور العرض.