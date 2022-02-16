افتتاح مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون بمشاركة 18 فرقة أجنبية (صور)

بحضور أكثر من ألفي متفرج ووسط أجواء احتفالية وفنية كبيرة، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون بمسرح فوزي فوزي الصيفي بمدينة أسوان، وذلك بمشاركة 18 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمحلية.

وحضر فعاليات الافتتاح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسفراء دول بنجلاديش أم دي منيرول إسلام، وسريلانكا ماريموتو كارباريا، بالإضافة إلى لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والجامعية والتنفيذية والشعبية.

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وحرصها على تقديم الدعم اللا محدود للإعداد والتنظيم اللائق لهذا الملتقى الثقافى والفنى الذى تحتضنه المحافظة كل عام، مشيراً إلى أهمية ذلك في التأكيد أن الثقافة والفن هي أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى دوره المهم في تحقيق الترويج والتسويق السياحي لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالي بمختلف المراكز والمدن، وأيضاً لضيوف وزائري عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم.

المهرجان يشهد مشاركة 430 فنانا وفنانة من فرق الفنون الشعبية يمثلون 8 بلاد

ومن جانبه أوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون يتمتد فى الفترة من 15 وحتى 22 من شهر فبراير الجاري، لافتاً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة 430 فنانا وفنانة من فرق الفنون الشعبية يمثلون 8 بلاد أجنبية وهى بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا وزيمبابوى واليونان وبولندا والمكسيك ، بجانب 9 فرقة مصرية وهى أسوان وبورسعيد وسوهاج ورضا والفرقة القومية ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش ، كما أشار الفنان هشام عطوة بأن فعاليات المهرجان تتضمن تقديم ديفيلة للمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والإستعراضات الفنية المتنوعة لكل الفرق المشاركة بـ 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.

والجدير بالذكر بأن حفل الافتتاح بدأ بالسلام الوطني، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والاستعراضية التي تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التي تمثلها الفرق المشاركة.