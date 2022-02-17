محامي متهمي «الآثار الكبري» يدفع ببطلان القبض: النيابة خالفت «الإثبات الجنائي»

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، إنّه يتمسك بقول الحق «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد»، متابعا: «لم آتِ إلا لأكون سندا للمتهمين، فالنيابة عندما أحالت تلك القضية عجزت عن إثبات أنّ المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا».

مبدأ الإثبات الجنائي

وأضاف سعيد، أنّ النيابة عندما وجّهت للمتهمين اتهامات بالتنقيب عن الآثار، لم تُثبت الأماكن التي جرى التنقيب فيها أو الاتجار، لذلك فأين شروط الاتجار التي تتمثل في حضور الشاري والبائع، فضلا عن أنّ النيابة خالفت مبدأ الإثبات الجنائي، فالمتهمون زجوا في القضية دون أن يكون لكل منهم دور معين.

الدفاع يدفع ببطلان القبض والتفتيش

ودفع المحامي في القضية المتهم فيها حسن راتب، وعلاء حسانين، ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأنّ ملكيتها تؤؤل لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1127.

كما دفع طارق جميل سعيد، بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات، وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا، وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة لخلوها من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهلة الحقب الزمنية.