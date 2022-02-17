بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، خامس جلسات محاكمة المتهم حسن راتب رجل الأعمال، وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، وسط تشديدات أمنية، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر.

قضية الآثار الكبرى

وتضمّنت أوراق القضية برقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب القاهرة، أنّ المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و21 آخرين، متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، ودفع رجل الأعمال مبالغ مالية للنائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

الاتهامات في القضية

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، و21 آخرين، جميعهم محبوسون عدا 2 هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث وجّهت للأول اتهامات بتشكيل وإدارة عصابة لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما تضمّنت الاتهامات الموجهة إلى حسن راتب، أنّه اشترك معه في العصابة التي يدير حسن راتب، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا، منهم مُجرو التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.