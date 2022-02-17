كيف تربح من شراء وبيع الفضة عبر الإنترنت؟.. دليلك للاستثمار

تحظى الفضة بشعبية بين المستثمرين باعتبارها واحدة من أكثر المعادن الثمينة تداولا في السوق، ويأتي الاهتمام بالفضة قويا وسط ارتفاع الطلب على جميع السلع تقريبا، ومخاوف التضخم العالمي.

غالبا ما تعتبر الفضة والأصول الصلبة الأخرى مخازن جيدة للقيمة في فترات التضخم، والطبيعة المزدوجة للفضة كمعدن ثمين ومعدن صناعي يجعلها فريدة من نوعها، وبصرف النظر عن العملات والمجوهرات، يتم استخدام الفضة في الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وإضاءة LED والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات.

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أفضل طرق شراء وبيع الفضة

هناك طرق عديدة لـ شراء الفضة، أفضلها بعض الصناديق المتداولة في البورصات العالمية، إذ يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في صناديق الاستثمار.

ويطلق على الفضة أحيانا اسم «ذهب الفقراء»، وتتميز الفضة أنها أكثر تقلبا بنحو 1.5 مرة من الذهب، كما يوضح بنك الاستثمار العالمي «Global Investors Inc»، وذلك نظرا لانخفاض سعرها، وعلى عكس الذهب، الذي يستخدم إلى حد كبير في الاستثمارات والمجوهرات، تمتد الفضة إلى عالم الاستثمار والقطاع الصناعي.

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حاليا، سعر الذهب أغلى من الفضة، إذ يبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 1880 دولارا، بينما يبلغ سعر أونصة الفضة حوالي 24 دولارا، لأن كمية الفضة الموجودة في القشرة الأرضية وفيرة وتتجاوز المعروض من الذهب، كما أن ارتفاع الطلب على الذهب، يؤدي إلى نقص المعروض منه وندرته، وبالتالي يصبح أكثر قيمة مقارنة بالفضة، وبالنسبة للمستثمرين، يمكن أن تبدو الفضة كبديل للمعادن الثمينة بأسعار معقولة.

الاستثمار في أسهم صناديق الفضة العالمية

وفقا لبنك الاستثمار العالمي، يمكن النظر إلى الفضة، مثل الذهب، على أنها استثمار آمن لأنها أصل صعب ومخزن للقيمة، ويمكن أيضا اعتبارها عملة بديلة للعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو.

وتعد أسهل طريقة لشراء العملات المعدنية أو السبائك الفضية عبر الإنترنت، وللعثور على أسعار الفضة الأساسية، يمكن للمستثمرين إلقاء نظرة على مؤشر London Silver Fix، إذ يتم تحديثه مرتين يوميا ويتم عرضه على معظم مواقع تجار المعادن النفيسة، ويستخدم التجار هذا المؤشر لتحديد أسعار العرض والعرض على المعادن.

ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الفضة، شراء أسهم صندوق «ETF» العالمي، والذي يعد أكبر صندوق من حيث الأصول الخاضعة للإدارة بإجمالي 13 مليار دولار، عبر تطبيق الصندوق على المتاجر المعتمدة للتطبيقات على الهواتف الذكية، لكن عليهم أن يتقبلوا تقلبات سعر الفضة أكثر من مرة يوميا، حسبما يشير بنك الاستثمار.