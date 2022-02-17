محلية النواب توصى بتخصيص 500 مليون جنيه لمحور المحمودية بالإسكندرية

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ اللجنة عقدت اجتماعًا على مدار 9ساعات في حضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، مع دراسة المقترحات المقدمة للتغلب على الإشكاليات، والتوصل لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع بتعاون ودعم الأجهزة المعنية.

لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب لها طابع خاص فى نظر الأدوات الرقابية التي تُقدم لها، بأن يتم تجميع كل الطلبات المقدمة لذات المحافظة، ويتم دعوة جميع الأجهزة التنفيذية بها بقيادة المحافظ، ويتم النقاش والحوار في مضمون الطلبات حتى الوصول إلى حلول ويصبح جميع الأطراف ملزمين بتنفيذها خاصة أنها تكون قابلة للتطبيق وتفيد الأجهزة المعنية من ناحية وتصب فى صالح المواطن من ناحية أخرى.

150مليار جنية لمشروعات التنمية بالإسكندرية

النائب أحمد السجينى، أكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أنّ الاجتماع تجاوز 9 ساعات وتضمن جهد مضاعف من جميع الأعضاء وممثلي الحكومة، حيث تم تمكين اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية من عرض التصور المستقبلي لمشروعات التنمية والتطوير خلال الـ 4 سنوات القادمة، وتضمن التأكيد على ضخ ما يزيد ما يقارب 150 مليار جنيه لتنفيذ تلك المشروعات، وأهمها التوسع غربًا و الانتهاء من المخططات التفصيلية لمساحة الـ 18 ألف فدان المضافة للحيز العمراني، وأيضا قطار أبوقير وتعديل بعض المسارات لتصبح علوية لخلق روافد مرورية عرضية بطول المدينة، وتطوير قطار الرمل، ومدينة مشارف وبناء 100 ألف وحدة سكنية، والتعاقد مع شركة النهضة لإدارة المخلفات وفقا لمنظومة متطورة لجمع القمامة.

تعهدات حكومية بحل أزمة كوبرى و محاور مدخل الإسكندرية الغربي

ولفت النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنّ المناقشات تضمنت الحديث الموسع حول كوبري ومحاور مدخل الإسكندرية الغربي من ناحية الكيلو 21، وتم التأكيد على أنه يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من وزارة النقل والمحافظة ووزارة الداخلية وتعديل بعض المسارات حتى يحقق الهدف من إنشائه خاصة أنه كلف الدولة نحو الـ305 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع توجيهاتها بشأن هذا الملف خاصة أن ممثلي الحكومة أبدوا العديد من التعهدات بشأنها.

فى السياق ذاته أكد السجينى، بأن الاجتماع تطرق أيضا وفق طلبات الأعضاء المقدمة لأهم التحديات و المشاكل التي تؤرق المواطن السكندري وخاصة أزمة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأيضا أزمة مواقف السرفيس والمواقف العشوائية، وملف النظافة والقمامة، مشيرا إلى أن كل هذه الأزمات مجتمعة تمثل عبئ وضغط أدى إلى تصلب مروري في المدينة، ومن ثم النقاش حولها والتطرق للتوصيات .

500 مليون جنيه لاستكمال الأعمال المطلوبة لمحور المحمودية

وبشأن محور المحمودية أكد النائب أحمد السجينى، أن محور المحمودية مشروع كبير وحلم لم يكن يتحقق لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف الدولة نحو ٧ مليارات جنيه، ويعد شريان أمل لكنه يحتاج لدعم نقدى لتمويل الروافد المرورية العامودية بالإضافة إلى أهمية ميكنة كباري المشاه منعا للحوادث، وحتى يحقق مبتغاه بشكل كامل فوجهت اللجنة بتوفير 500 مليون جنيه لاستكمال الأعمال المطلوبة بشأنه.