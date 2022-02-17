حبس خلية إخوانية يتزعمها نجل شقيقة قيادي محبوس: «خططوا لإثارة الذعر»

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بحبس خلية إخوانية تضم 6 أشخاص يتزعمهم نجل شقيقة قيادي إخواني سابق محبوس، لمدة 45 يوما حبسا مطلقا، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، لاتهامهم بتكوين كتائب إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مشاهير وفنانين، لبث الفوضى والذعر وعدم الاستقرار وترويج منشورات غير حقيقية، بهدف ضرب استقرار البلاد.

معلومات سرية تقود للخلية

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطني في القليوبية، تفيد بقيام عناصر خلية إخوانية، متمركزة فى مناطق شبرا الخيمة والخانكة وقليوب، بإنشاء حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء وهمية وأخرى مزيفة على شبكة الإنترنت، ويستهدفوا من وراء ذلك أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم وإصدار وتبادل تكليفات فيما بينهم وآخرين، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.

المتهمون يتلقون تكليفات من الخارج

تم تشكيل فريق بحث شامل من الأمن الوطني، ومباحث الإنترنت، والمباحث العامة بإشراف قطاع الإمن الوطني، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتلقون تكليفات من قيادات لهم فى الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، لإثارة الذعر ونشر الفوضى فى البلاد، كما تبين قيامهم بعمل حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء مشاهير وفنانين وعقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة الإنترنت، لترويج منشوراتهم وأفكارهم والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى، وتعطيل العمل بالدستور، ونشر تلك الأفكار الهدامة في أوساط المتعاملين على شبكة الإنترنت.

رصد الخلية والمضبوطات

وتمكن فريق البحث من رصد الخلية وضبطهم وهم «أ. م. أ»، زعيم الخلية، حاصل على بكالوريوس علوم، وكان موظف في إحدى الجهات الحكومية وتم فصله، وهارب من السجون، ومتهم فى أحداث جامع الفتح، وهو نجل شقيقة قيادي إخواني محبوس حاليا، و«م. ح. ك»، مهندس، و«ع. م. ج»، طالب جامعي، و«ح. أ. ع»، بكالوريوس نظم ومعلومات، وصاحب مكتبة «سايبر»، و«ص. س. ع»، مقاول، و«م. ص. ب»، وبحوزتهم عدة أجهزة تليفونات محمول متطورة ومتصلة بالقمر الصناعى، وأجهزة إلكترونية حديثة وأجهزة كمبيوتر عليها حسابات بأسماء مشاهير وشخصيات عامة، ومنشورات عدائية ضد الدولة، ومبلغ مالى 162 ألف جنيه و16 ألف دولار، وبندقيتين آليتين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.