أرملة مهندس الدقهلية تبكي فرحا بعد حكم إعدام القاتل: ربنا جاب حقه

بكت أرملة مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني، بعد أن حكمت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم بقتله، وأعربت أرملة المهندس المقتول غدرا عن ارتياحها للحكم الصادر، قائلة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مفيش كلام أقوله، ربنا ينتقم منه، جيبنا حق أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه، كان نعم الزوج والابن والأب».

أرملة المهندس: ربنا جاب له حقه

وأضافت: «حسبي الله ونعم الوكيل في القاتل، عليه من الله ما يستحق في جهنم وبئس المصير، وما خفي كان أعظم، ربنا جاب حقه لما حفظه في وادي النيل، وأظهر جثته في الوقت المناسب، وربنا كان له حكمة إنه يقعد 11 يوم في قاع المياه، لأنه لو كان طلع وعرفت إنه مات كان ممكن أروح فيها».

وأكدت أنها لم تكن راضية عن صداقة زوجها الراحل بالمتهم بقتله: «كنت دايما أقوله إيه اللي لمك على الصحبة الزفت دي، والقاتل قاله هشغلك فلوس فآمن له وصدق عشان كان عاوز دخل».

والدة المهندس الراحل: نام وارتاح يا نور عين أمك

ورحبت والدة مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني، بحكم محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم بقتله، قائلة: «الله ينصر القضاء على الظلم، ربنا مع المظلوم، اللهم انصركم على الظلم، شكرا لقضاء مصر، الحمد لله رب العزة كما ينبغي له أن يحمد».

وأضافت: «لولا القضاء الناس كانت هتبقى في غابة، دعوتي أُستجيبت، نام وارتاح يا نور عين أمك، نام وارتاح يا كبد أمك، أحمد بيرتاح دلوقتي، أنا حاسة بوشه بيضحك وبيقولي يا ماما الحمد لله ربنا مضيعش حقي»، مضيفة: «عقاب ربنا، إن ربك لبالمرصاد».