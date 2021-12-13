تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه «مهندس الدقهلية».. 11 يناير

حددت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية جلسة 11 يناير 2022 بمحاكمة المتهم بقتل «مهندس الدقهلية»، أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بعد اتهامه بقتل صديقه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية عقد عزما قاطعا على قتله‏، وذلك لوجود تعامل مادي بينهما، ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه ضمانا لمبالغ 680 ألف جنيه أخذها منه، وما أن سنحت له الفرصة حتى ألقاه من أعلى كوبري جامعة المنصورة وظل عالقا بالمياه لمدة حوالي 11 يوما حتى عثر على جثته عمال تطهير نهر النيل.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحيل المتهم «محمد أ. م.»، 32 سنة، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

توجيه اتهامات بالقتل العمد والخطف

وورد بأمر إحالة المتهم أنه في يوم 1/9/2021 بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه «أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية وصون الحقوق وقلبا بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترا بستار الليل وما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه النيل الغائرة فدفعة بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء فاصد إزهاق روحه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الانفاس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».

ووجهت إلى المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت على تلك الجناية، جانية أخرى سبقتها، وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه، وكان ذلك، وكان ذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به وما أن انطلت عليه فتمكن من اقتياده بداخل السيارة «د س ي 1769» وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء وليتمم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات».