«متحدث الصحة» يناشد الحوامل الحصول على لقاح كورونا.. يحمي الأجنة

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة للسيدات الحوامل بشأن الحصول على لقاحات كورونا، وطالبهم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالحصول على اللقاح لأنه يحمى الأجنة من فيروس كورونا.

وعن حماية المولود من الإصابة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر بعد الولادة، قال «عبدالغفار»، إن هناك دراسات لازالت تُجرى على هذا الأمر ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي يؤكد حمايتة بعد الولادة بمدة معينة.

لقاحات كورونا للسيدات الحوامل

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة، ويجب الحرص على التطعيم من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا، مشيرًا إلى عدم توفير لقاحات كورونا داخل الصيدليات نظرا لطبيعة تخزينها ولا صحة لما تم تداوله بشأن توفير عقار «الملونوبرافير»، فى الصيدليات الحكومية وهو مخصص لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة فى الأسبوع الأول من الإصابة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، مع المدير الإقليمي لشركة استرازينكا لنقل خبرات تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وقال إنّ الجانبين ناقشا مقترحا للتعاون بين وزارة الصحة والشركة لإطلاق نظام جديد يسمي بالنظام الصحي المرن والتعاون في تنفيذ مبادرات الصحة العامة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، حيث سجلت الوزارة أمس 2101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووصل إجمالي إصابات كورونا في مصر إلى 461299 إصابة بينها 393254 حالة تم شفاؤها حتى اليوم، وطالبت المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال خطوطها الساخنة للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس.