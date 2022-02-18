حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الميزان بأنه من الأبراج الرومانسية، فهو شديد العاطفة والرومانسية مع الطرف الآخر، ويسعى للاستمتاع في كل دقيقة يقضيها مع شريك حياته، خاصة أن هذا البرج ينتمي إلى كوكب الزهرة، إذ يرفض تعدد العلاقات ويتمسك بعلاقة واحدة، كما أنه يتوافق دائما مع أبراج «الأسد، الجوزاء، الدلو، القوس».

رجل برج الميزان

كما يتميز مولود برج الميزان بأنه يرفض أن يتدخل أي شخص في مشاكله الخاصة، ويسعى إلى حل مشاكله بنفسه، ويرفض استشارة آخرين، كما أنه مستمع جيد للمقربين منه، كما أنه صديق مخلص، يحرص على الروابط العائلية، وروابط الصدقة مع أصدقائه المقربين، كما انه مقرب ومحبوب في عمله وبين زملائه، ولديه قدرة على الاندماج مع الآخرين، كما أنه شخص حيادي في آرائه، وهذا ما يزيد من عدد أصدقائه، كما أنه يخاف من خسارة المقربين منه، لهذا فإنه يحرص دائمًا على إرضائهم، وهذا ما يزيد من حجم الضغوط التي يتعرض لها.

ويرفض مولود برج الميزان، أن يعامله أحد بعصبية أو يتحدث معه بانفعال، خاصة أنه شخص هادئ.

أنثى برج الميزان

تتسم أنثى برج الميزان، بأسلوبها الخاص في جذب المحيطين بها، كما أنها تكره النقد، وتمتلك الكثير من الأفكار الإبداعية التي تشاركها مع الآخرين، كما أنها لا تستطيع إخفاء مشاعرها وحياتها العاطفية، وذلك يرجع لصراحتها الدائمة، وهي شخصية اجتماعية جدا، ولديها الكثير من الأصدقاء المقربين.

حظك اليوم مولود برج الميزان مهنيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج الميزان قد يصاب اليوم بخيبة أمل، وذلك في أحد المشروعات التي كان يخطط لها، ووفق حظك اليوم لا تسير الأمور كما خططت، لهذا يجب ألا توجه اللوم للآخرين، إذا سارت الأمور ضد رغبتك، واعمل على وضع حد للمشاكل التي قد تواجهك.

حظك اليوم مولود برج الميزان عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن طريق الرومانسية هو الأسهل، خاصة مع شريك حياتك، وأن العاطفة قادرة على إزالة أي مشاكل او عقبات تقف بينكم، كما أنها ستكون الطريق الأسهل إلى قلب شريكك.