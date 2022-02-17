«الأعلى للجامعات» يكشف موعد بداية الدراسة في الترم الثاني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، المنعقد حاليا في جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، أنّه لا نيّة لتأجيل أو تعطيل الدراسة في الجامعات، وأنّها ستبدأ يوم السبت المقبل في موعدها المقرر سلفا.

متابعة العملية التعليمية من قبل رؤساء الجامعات

وشدد المجلس، على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس سابقا، والتأكيد على ضرورة أن يتواجد رؤساء الجامعات يوم السبت لمتابعة العملية التعليمية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

استعداد تام لمواجهة أي سيناريوهات بشأن كورونا

ويناقش المجلس حاليا، عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، فضلا عن متابعة خطة الجامعات للأنشطة الطلابيية المختلفة خلال التيرم الثاني.