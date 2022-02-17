«الجامعات» تضع الرتوش النهائية استعدادا للفصل الدراسي الثاني

وضعت الجامعات الحكومية والخاصة، الرتوش النهائية لاستعدادات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتشديد على ضرورة إجراء عمليات العقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية والتأكيد على ضرورة متابعة خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمدرجات وقاعات الدراسة والمدن الجامعية.

«الجامعات»: الدراسة السبت المقبل بمختلف الكليات

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إنه يجري حاليًا العمل على تركيب شبكة إطفاء، وكذلك مكافحة حرائق مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك لتوفير السلامة العامة للحفاظ على جميع الطلاب والممتلكات، لافتا إلى أن المدن الجامعية الخمسة بجامعة القاهرة تتسع لنحو 14 ألف طالب من مختلف المحافظات وكذلك الدول العربية والأجنبية.

جامعة القاهرة: مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالمدن الجامعية المختلفة، حيث تعمل على تطويرها دوما بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وكذلك ممارسة الهوايات والأنشطة الطلابية المختلفة لجميع الطلاب الوافدين والمغتربين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الانتهاء من كل الاستعدادت الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه جرى الإعلان عن جداول المحاضرات والسكاشن لمختلف الكليات، مؤكدا على أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية؛ برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021-2022، لافتا إلى أنه سيتم متابعة موقف التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفصل الدراسي الثاني و تخصيص أماكن لمنح الجرعة التعزيزة الثالثة التنشيطية.