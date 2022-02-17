تجار الصاغة: جرام الذهب حقق مكاسب 23 جنيها ونصائح بعدم الشراء اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم، الخميس 17-2-2202، على الصعيدين العالمي والمحلي، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، مدعوما بتراجع الدولار وزيادة نسبة التضخم والمخاوف والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وهو ما انعكس إيجابيا على قيمة الذهب، باعتباره ملاذا آمنا ضد هذه التهديدات.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ سعر الذهب سيصعد لامحالة بسبب عامل العرض والطلب، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي، زادت أسعار الذهب .

نصائح بعدم الشراء

ونصح «نجيب»، الراغبين في الزواج أو الادخار بإرجاء الشراء الآن، لأن الذهب سيتعرض للتذبذب، والارتفاع سيكون سيد الموقف، لافتا إلى أن الوقت الراهن مناسب للبيع حيث ربح جرام الذهب الواحد مؤخرا ما يقارب 23 جنيها.

ويعد الذهب ملاذاً آمناً في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، فضلا عن تقلب أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الدولار، لأن زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس ستؤدي حتماً إلى رفع سعره اليوم الخميس لا محالة، نتيجة لقانون العرض والطلب.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية اليوم الخميس 1.876.22 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.32 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.29 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 52.78 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.24 دولار.

سعر الذهب محليًا اليوم

وبيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بسعر 934 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 817 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 700 جنيه فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و536 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

بيع جرام الفضة النقي 99.9 سعر 12.77 جنيه، وبيع جرام الفضة البريطاني 95.8 بسعر 12.24جنيه، فيما بيع جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 بسعر 11.82جنيه، وبيع جرام الفضة عيار 90 بيع بسعر 11.50 جنيه .