أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 90 يوما.. وعيار 21 يسجل 813 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، لتسجل 1865 دولارًا للأوقية، فيما يعتقد الخبراء الاقتصاديون في «سوسيتيه جنرال»، بأن المعدن الأصفر لديه القدرة على الوصول إلى أعلى مستوى في نوفمبر، عندما وصل إلى 1877 دولارًا للأوقية، وحتى منطقة 1930 دولارًا خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها عالميًا يناير 2022

وبحسب مذكرة بحثية لـ«سوسيتيه جنرال»، فإن أسعار الذهب سجلت أدنى مستوى الشهر الماضي عند 1790 دولارًا للأوقية لتخفيف الاتجاه الهبوطي، مشيرة إلى أن الذهب يحاول الاتجاه صعودًا ومواصلة انتعاشه المسجل في سبتمبر 2020، حيث من المتوقع أن يسجل 1930 دولارًا الفترة المقبلة.

محليًا.. أسعار الذهب ترتفع 12 جنيها

على الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قدره 12 جنيهًا على مدار يومين، ليصل سعر جرام 24 اليوم الاثنين في محال الصاغة، إلى 929 جنيهًا، بينما بيع جرام الذهب عيار 21 بمبلغ 813 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 بـ697 جنيهًا، بينما بيع كيلو الذهب بـ929,143 جنيه.

وتشير مذكرات بحثية صادرة عن «ستاندرد آند بورز»، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا نتيجة لموسم الزواج والأعياد الدينية التي تشهدها الهند والصين، الأكبر استهلاكًا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تأثر الذهب بالتوترات الجيوسياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من غزو الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، في نشرته الأسبوعية عن الأسواق العالمية، فيما يخص أسعار الذهب، سجلت صعودًا بنحو 0.93% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الأوقية حوالي 1808.8 دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي الأسبوعية، أنَّ تحسن سعر جرام الذهب عالميًا، جاء مدفوعًا بتراجع مؤشر العملة الأمريكية، رغم توقعات تؤكد قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بدورة تشديد للسياسة النقدية قوية.