«المنشآت السياحية» تطالب بمد مواعيد غلق المطاعم لـ3 صباحا في رمضان

كشف علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المطاعم استعدت لاستقبال الزوار المصريين والعرب لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل، خاصة بعد أن باتت السعة التشغيلية للمطاعم 100%، متوقعا أن يشهد شهر رمضان المقبل إقبالا كبيرا من المواطنين، إذ ستبدأ المطاعم أول شهر مارس المقبل في تلقي طلبات الأفراد والمجموعات لحجزالأماكن.

تقديم فقرة فنية خلال رمضان

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة سمحت للمطاعم والمنشآت السياحية بتقديم فقرة فنية، سواء بمطرب أو بدون خلال رمضان، لطالما أنها حاصلة على ترخيص، موضحًا أن مطربي المهرجانات الموقوفين من قبل نقابة الموسيقيين لن يسمح لهم بالتواجد بالفقرة الفنية التي تقدم بالمطاعم، منوهة بضرورة وجود عدد من الضوابط الوقائية والاحترازية لتشغيل الفقرة الفنية بالمنشآت السياحية، بما يضمن عدم إصابة أيا من الرواد أو العاملين بفيروس كورونا المستجد.

نسب الإقبال سيكون أعلى في الإفطار مقارنة بالسحور

وتوقع عضو المجلس أن يكون نسب إقبال الزبائن على تناول وجبة الإفطاربالمطاعم السياحية خلال رمضان أفضل من نسب الإقبال على تناول السحور، بسبب مواعيد غلق المطاعم السياحية التي تجبر كافة المطاعم على عدم استقبال الزبائن بصالة الطعام بعد الساعة 12 صباحا خلال فصل الشتاء، أي قبل أذان الفجر نحو 5 ساعات، مطالبا الجهات المسئولة بمد مواعيد غلق المطاعم حتى الساعة الـ3 صباحا خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تنتهي غدا، تراوح ما بين 50 إلى 60%، موضحا أن تراجع نسب الإشغال يعود إلى حالة الطقس السيئ التي ضربت العديد من المدن المصرية خلال الأسابيع الماضية، والتي جعلت غالبية الأسر تفضل عدم الخروج من المنزل، لتناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية.