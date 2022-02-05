«المنشآت السياحية» تمد مهلة طلب صرف إعانات العاملين حتى 15 فبراير الجاري

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تقرر مد مهلة استلام الطلبات الخاصة بصرف المطاعم والمنشآت السياحية الدفعتين الـ 10 و11 من إعانات صندوق الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية التي تضررت من الظروف الاقتصادية التي حدثت نتيجة أزمة كورونا لتكون في الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، لافتا إلى أن مواعيد استلام الطلبات السابقة كانت في الفترة من 30 يناير الماضي وحتى يوم 6 فبراير الجاري.

طلب الصرف يجب أن يكون مكتوبا على ورق المنشأة الصحية

وأضاف المصري خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية، أنه بالنسبة للمنشآت السياحية المستحقة لصرف تلك الإعانات عليها استيفاء «استمارة» بيانات مالية معتمدة من مراقبي حسابات المنشأة يتم إرفاقها مع طلب التقدم لصرف الإعانة، لافتا إلى أن طلب صرف الإعانة المقدم لا بد أن يكون مكتوبا على ورق المنشأة، وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة ومحدد به صرف الدفعتين الـ 10 و11 من إعانات العاملين بالسياحة.

قيمة الإعانة تتراوح ما بين 600 جنيه وحتى 1575 جنيها

وأشار إلى أن تلك الإعانة تُصرف للعمالة المؤمَّن عليهم وفقا لراتب شهر ديسمبر 2019، ويبلغ الحد الأدنى للإعانة 600 جنيه والأقصى 1575 جنيها، موضحا أن النموذج الخاص بطلب صرف إعانة الطوارئ يتم توجيهه إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يتضمن الإشارة إلى أن سبب طلب صرف الإعانة، هو استمرار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من غلق المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، وطبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقرارات تعليق حركة الطيران الدولي والمحلي بمصر، ما أثر بالسلب على قطاع السياحة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق ضمن خطة الحكومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء على كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي صرف إعانات للعاملين بالسياحة الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا.