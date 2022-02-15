«المنشآت السياحية»: إشغالات المطاعم ستصل لـ100% خلال الصيف

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم والمنشآت السياحية ستسجل نسب إشغال تقترب من 100% خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بعد أن عادت تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، فضلا عن بدء تعايش المصريون مع فيروس كورونا، وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، والتي تمثل أحد عوامل جذب الرواد لتناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية.

نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازة نصف العام

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات منتصف العام الدراسي الحالي، تراوحت ما بين 50 إلى 60%، موضحًا أن تراجع نسب الإشغالات خلال تلك الإجازات يعود إلى موجة الطقس السيئ التي ضربت العديد من المدن المصرية، وجعلت غالبية المواطنين المصريين يعزفون عن الخروج من المنازل لتناول الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، علاوة عن تراجع الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر، بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% عما كانت عليه عام 2019.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن غرفة المنشآت السياحية عممت على جميع أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في ضوء ارتفاع نسب الإصابات حاليا بمتحور «أوميكرون»، موضحًا أن غالبية المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات، وهناك لجان مفاجئة من قبل وزارة السياحة والآثار بالتفتيش الدوري المفاجئ على تلك المنشآت، وتحرير محاضر للمطاعم والمنشآت حال مخالفتها لتلك الإجراءات.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن كافة الخدمات التي كانت تقدمها المطاعم قبل جائحة كورونا عادت بالكامل عدا الشيشة المحظور استخدامها حاليا بكافة المنشآت السياحية سواء المفتوحة أو المغلقة، وأوضح أن حظر الشيشة فضلا عن مواعيد غلق المطاعم، كانت أحد أسباب تراجع إقبال المواطنين المصريين على الذهاب للمطاعم السياحية حاليا.