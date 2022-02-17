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عبد السند يمامة يعلن ترشحه لانتخابات الوفد: الحزب سيعود لمكانته

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يسرا البسيوني
04:22 م | الخميس 17 فبراير 2022
حزب الوفد

حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يتطلع لإعادة حزب الوفد إلى مكانته السابقة، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد، المقرر إجراءها في 11 مارس المقبل.

أسابا ترشحه لرئاسة حزب الوفد 

وأوضح «يمامة» خلال المؤتمر الصحفي بمنزل سعد باشا زغلول، أنه قرر إعلان ترشحه لرئاسة الحزب الوفد العريق لعدة أسباب، منها ما هو قانوني وسياسي، مؤكدًا أنه خلال السنوات الأربع الماضية اختفي تأثير «الوفد» من الساحة المصرية، وذلك بسبب عدم احترام نصوص لائحة الحزب.

حزب الوفد لا وجود له في الشارع 

وأضاف خلال المؤتمر أنه خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من المعوقات أمام ظهور الحزب في وضعه الطبيعي، وكان على رأسها غياب التأثير على المجتمع، موضحًا أن الديمقراطية ليست كلمة تقال بدون أن يتم فهم معناها، لافتا إلى أنه لا يجب أن يختصر الحزب في شخص أو مجموعة من الأشخاص، ولكن يجب أن يكون هناك حزبا مؤسسيا، ونظام عمل معروف حتى يستمر التأثير حتى وإن اختفى الأشخاص.

وأكد أن حزب الوفد لا وجود له في الشارع، مضيفًا أن لجانه لا تشكل بالانتخاب، موضحا أن حزب الوفد ليس فقط داعما للنظام وإنما هو جزء منه.

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