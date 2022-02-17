انتخابات حزب الوفد 2022.. مؤتمر صحفي لـ«يمامة» وغلق باب تلقي طلبات الترشح اليوم

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، استعدادتها للانتخابات على منصب رئاسة الحزب، المزمع عقدها في 11 مارس المقبل، حيث أعدت اللجنة المشرفة لجنتين لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتسهيل عليهم، معلنة أنّها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا يعنيها إلا حزب الوفد ليصبح قلعة الديمقراطية، وإجراء الانتخابات بشفافية وحيادية، وهو ما قررته اللجنة المشكلة من قانونيين وقامات سياسية وفدية: «نلتقي بكم جميعا في عُرس ديمقراطي جديد للوفد يوم انتخابات رئاسة الحزب».

المرشحون لرئاسة حزب الوفد

وصرحت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية لحزب الوفد، بأنّه حتى الآن لن يتقدم بأوراق الترشح سوى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وعبدالسيد يمامة، الذي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب.

أخر يوم لتلقي طلبات الترشيح

وأوضحت اللجنة أنّها مستمرة في تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس حزب الوفد، حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، بحضور عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب،على مقعد رئاسة الحزب، من خلال تطبيق الضوابط والتعليمات التي وضعتها اللجنة في اجتماعها السابق، إذ بدأت اللجنة عملها السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين، على أن تستمر في استقبال الراغبين في الترشح حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس.

تلقي طعون انتخابات حزب الوفد 2022 السبت المقبل

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، أنّها بدأت تلقي الطعون والتظلمات يومي السبت الأحد من الأسبوع المقبل، مؤكدة أنّها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يعنيها إلا حزب الوفد ليصبح قلعة الديمقراطية.