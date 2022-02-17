وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع «سيناء- 6»

شهد الفريق أول، محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين (سيناء- 6)، الذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات

تضمنت المرحلتان إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقا للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة، بما يضمن تنفيذ المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار، عكست مدى الجاهزية والاستعداد العالي لجميع هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

وزير الدفاع يطالب القادة بالحفاظ على المستوى المتميز لتنفيذ المهام

وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها في جميع التخصصات، بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية .