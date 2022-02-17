شرارة الحرب.. تصاعد دخان من سفارة روسيا في أوكرانيا «فيديو»

رصد مقطع فيديو دخانًا ينبعث من السفارة الروسية في أوكرانيا، فيما لم يتضح بعد سبب ومصدر الدخان على وجه التحديد.

طرد نائب السفير الأمريكي بارت غورمان من روسيا

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: «يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثان مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة».

تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة

يأتي ذلك في ظل التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الذي يتخذ من الساحة الأوكرانية مسرحًا له.