هل تتأثر أسعار الذهب بحرب روسيا وأوكرانيا؟ الغرفة التجارية تجيب

تخوفات كثيرة سيطرت على العديد من المواطنين حول دول العالم، بسبب بوادر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمتوقع أن نشوبها في أي لحظة، نظرا لما يترتب على تلك الحرب من أزمات اقتصادية تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار البترول وبالتبعية أسعار السلع والمنتجات والمعادن في كافة الأنحاء.

ولتفادي الأضرار الاقتصادية للحرب المتوقع نشوبها بين روسيا وأوكرانيا، يلجأ الكثير من المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره الملاذ الآمن الوحيد لهم من التعرض للمزيد من الخسائر المالية أثناء الحرب، ما يجعلهم يتساءلون عن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تأثرا باقتراب الحرب المنشودة أم لا؟.

هل سترتفع أسعار الذهب تأثرا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

بوابة «الوطن»، تواصلت مع عادل عبد الراضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، للإجابة على السؤال المتعلق بـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء المستثمرين لشراء المعدن النفيس لأنه الملاذ الآمن الوحيد، وقد يجعلهم يتجاوزون الأضرار المالية الناجمة عن تلك الحرب.

وأضاف «عبد الراضي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ أنظار العالم تتجه للحليف الاستراتيجي لروسيا وهي «الصين»، فإذا انضمت الصين للحرب مع روسيا ضد أوكرانيا، من المتوقع أن تحدث الكثير من الخسائر البشرية، والتي تستوجب حينها تدخل دول حلف الناتو لإيقاف تلك الحرب ومساندة أوكرانيا، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار جميع السلع والمنتجات والمعادن والعملات المختلفة.