بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. قصف روسي على «لوجانسك» شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، منذ قليل، أن قوات الجيش الروسية قصفت قرية بمنطقة لوجانسك شرقي البلاد، وجاء ذلك في نبأ عاجل لشبكة سكاى نيوز العربية.

وقائع قصف في شرق أوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء رويترز، أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أعلنوا عن وقوع عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين المتمردين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا.

ويذكر أن قوات كييف الأوكرانية قصفت أراضيهم بقذائف المورتر، مما أدى إلى تصعيد التوتر وسط مواجهة بين روسيا والغرب، بالإضافة إلى اتهام الحكومة الأوكرانية المتمردين باستخدام المدفعية.

هجوم روسيا على أوكرانيا فى أي لحظة

وأعلن البيت الأبيض، أن روسيا نشرت نحو 7 آلاف عسكرى إضافي على حدود أوكرانيا، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إنه من المتوقع أن هجوم روسيا على أوكرانيا سيحدث فى أي لحظة، موضحة أن روسيا ستخلق معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا، مضيفة أن البيت الأبيض يدعم أوكرانيا فى التحقيقات بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها، مؤكدة على أنالباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا.

اجتماع الكونجرس لمناقشة أزمة أوكرانيا

وبحسب شبكة سكاي نيوز العربية، قالت «ساكى»، إنه من المقرر انعقاد اجتماع مفتوح مع أعضاء الكونجرس لمناقشة أزمة أوكرانيا وروسيا، حيث أن كل الاحتمالات مفتوحة واحتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.

انسحاب عسكري روسي جديد من القرم

ومن جهة أخرى، أعلنت موسكو، اليوم أنها تواصل انسحابها العسكري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.