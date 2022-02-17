قوات جمهورية لوغانسك تعلن إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار

أسقطت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، طائرة بدون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

نقطة مراقبة جوية تُسقط الطائرة بالتعاون مع معدات الحرب الإليكترونية

وقال رئيس دائرة الميليشيا الشعبية يان ليشينكو: «تم اسقاط طائرة بدون طيار من نوع كوادروكوبتر يستخدمها العدو لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، إلا أن نقطة المراقبة الجوية لميليشيا الشعب أسقطت الطائرة بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية».

وأرجعت الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك القصف العنيف إلى وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المنطقة.

الميليشيا الشعبية: رئيس أوكرانيا أصدر تعليمات بتصعيد النزاع

وأضافت: «كما لوحظ فإن التصعيد المستمر للوضع مرتبط بزيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة، اليوم، الموافق 17 فبراير، وبعد رحيل الرئيس، بدأ قصف أراضي الجمهوريات على طول الخط الأمامي بأكمله وبناءً على ذلك، أصدر رئيس أوكرانيا شخصيًا تعليمات بتصعيد النزاع».

وإلى جانب ما سبق، أوضحت الإدارة أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول إلقاء المخربين في المناطق الخلفية للجمهورية، على حد وصفها.

وحسبما نقلت وكالة سبوتنيك، فقد أطلقت قوات الأمن الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية أربع مرات، بما في ذلك من قذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، ثم فتحت النار على مستوطنة أخرى، حسب مكتب لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وقال ضابط في تمثيلة لوغانسك للصحفيين إن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا انتهكت بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة، وفقًا لاتفاقيات مينسك، يجب سحبها.

وبحسب قوله، فمن الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت موسكو، قصفت قوات الأمن الأوكرانية مستوطنات سوكولنيكي وزولوتي 5 وفسيلينكو ونيزني لوزوفو الخاضعة لسيطرة الجمهورية، مستخدمة قذائف هاون 120 و 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة

في وقت لاحق، قال الضابط إن قوات الأمن الأوكرانية، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، أطلقت النار على دونيتسك.