قائد القوات الشعبية في «لوغانسك»: أوكرانيا تحاول تصعيد النزاع

شد وجذب وتوتر وقصف واستهداف صاروخي شهدته مواقع في قلب جمهورية لوغانسك المعلنة استقلالها عن أوكرانيا من جانب واحد، الأمر الذي أدى إلى دمار لعدد من المباني السكنية، جرّاء القصف الذي شنته القوات الحكومية الأوكرانية بحسب موقع «روسيا اليوم».

«كييف» تصعد الأزمة مع الدونباس

ومن جهته قال يان ليشتشينكو، قائد القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك، إن الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك، جاء ذلك رغم نفي السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، الهجوم على الانفصاليين في الجمهورية الشعبية.

وأضاف «ليشتشينكو»: «خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير، يقوم العدو الأوكراني، بناء على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية في كييف، بمحاولات لتصعيد النزاع»، وناشد قائد القوات الشعبية، المراقبين الدوليين إلى تسجيل القصف الصادر من القوات المسلحة الأوكرانية، واتخاذ إجراءات لمنع إراقة الدماء في دونباس.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إطلاق القوات الأوكرانية النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية أربع مرات، حيث تضمن إطلاق النار القصف بقذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، تلا ذلك إطلاق النار على منشأة سكنية وذلك وفقا لما ذكره مكتب ممثلية لوغانسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي قال ضابط في ممثلية لوغانسك: «إن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا انتهكت بشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة يجب سحبها من المنطقة، وفقا لاتفاقيات مينسك».

حظر كامل لإطلاق النار في دونباس

وقبل نحو عام ونصف وتحديدا في صيف عام 2020، تم تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، وتنص تلك الإجراءات على وقف كامل لإطلاق النار، كما يتم حظر وضع الأسلحة في الأماكن المأهولة بالسكان، وحظر العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.