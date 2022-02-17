إيناس مكي: عبلة كامل كانت بتجيب محشي في تصوير «لن أعيش في جلباب أبي»

كشفت الفنانة إيناس مكي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، في دور «روزالين»، قائلة إن «كواليس المسلسل كانت رائعة فوق الخيال، وهذا ما تعلمته في المستقبل بأنه إذا كان فريق العمل الفني يحب بعضه وقضاء وقت التصوير بمحبة ينعكس أمام الكاميرا، والكلام ده حقيقي مش هزار».

«لن أعيش في جلباب أبي» من أمتع الأعمال في حياتي

وأضافت «مكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» من أمتع الأعمال التي عاشتها في حياتها، ولا سيما المشاركة مع الفنان الراحل نور الشريف، لافتة أنها طلبت منه إضافة كلمة «مستر» قبل مناداته بـ «الحاج عبدالغفور»، في المشاهد التي تجمع بينهما، فوافق على الفور.

كواليس المسلسل مع عبلة كامل

ولفتت إلى أنها لا تنسى حتى الآن «صواني المحاشي» التي كانت تُحضرها الفنانة عبلة كامل في كواليس المسلسل، معقبة: «كنا بناكل من هنا ويغمى علينا من هنا مش عارفين نصور»، موضحة أن عبلة كامل تحب الأطعمة التي تحتوي على الثوم والكوارع.

«الفن حالة جماعية وبينجح لمجموعة عناصر»

وأشارت إلى أن الفن حالة جماعية، معقبة: «محدش يقول الفيلم دة نجح عشان إيناس مكي، الكلام دة لأي نجم، هو بينجح لمجموعة عناصر كلها مهمة، بداية من الورق للمخرج، والإحساس ما بين الممثلين».

غياب «بروفة الترابيزة»

ونوهت بأن الأعمال الدرامية أو السينمائية في الماضي تختلف عن الآن، لأنه في الماضي كان هناك ما يسمى بـ«بروفة ترابيزة»، لافتة إلى أن هذا الأمر يُحدث فارقًا كبيرًا عندما يجري الانتقال لمرحلة حجز الأستديو، لأنها توفر الوقت والإنتاج، موضحة: «فيه لينك بيكون اتعمل بين الممثلين»، كما أنه مفيد للإخراج وكل شيء.