في عيد ميلادها الـ61.. عبلة كامل اختفت وقطعت علاقتها بالوسط الفني

تحل اليوم، 17 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل، التي تتم عامها الـ61 من عمرها، التي قدمت فيها عددا كبيرا وهاما من الأعمال الفنية، التي لا تزال حاضرة في أزهان المشاهد، كما تظل خالدة في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

عبلة كامل غيرت أرقام هواتفها

عبلة كامل طيلة العاميين الماضيين، كانت قد شغلت الرأي العام بعدد من الأحداث التي لم يتم حتى الآن كشف حقيقتها، الأول هو قرار اعتزالها، الذي كانت الوطن قد انفردت به، والثاني خبر إصابتها بمرض السرطان، وهو الخبر الذي نفته ابنتها مؤكدة أن الفنانة الكبيرة عبلة كامل بصحة جيدة.

وفي عيد ميلادها الحادي والستين، يبدو أن الفنانة الكبيرة، مصرة على الابتعاد عن الأضواء والعيش في هدوء بعيدا عن صخب الوسط الفني، إذ لم يتمكن أحد من الوصول إليها خلال العامين الماضيين، فضلا عن اليوم في عيد ميلادها.

نقابة الممثلين تتواصل مع طليقها لمعرفة أخبارها

وحتى نقابة المهن التمثيلية، يبدو أنها ليس لديها أي وسيلة اتصال رسمية بعبلة كامل إلا من خلال الاتصال بالفنان أحمد كمال، طليق الفنانة الكبيرة، الذي يصل لها عبر ابنتيه.

أما أقرب أصدقائها في الوسط الفني، وهو الكاتب الكبير مجدي صابر، فكان قد صرح لـ«الوطن» عن علاقته الحالية بعبلة قائلا إن عبلة كامل غيرت جميع أرقامها، ولم ينجح أحد من زملائها في الوسط الفني في الوصول إليها.

محمد صبحي فشل في التوصل إليها لتكريمها في احتفالية 50 سنة مسرح

كما قال الفنان محمد صبحي، لـ«الوطن»، إنه فشل في الوصول إلى عنوان عبلة كامل، وذلك أثناء محاولته تكريمها في احتفالية 50 سنة مسرح.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركة في مونو دراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع محمد صبحي في مسرحية «وجهة نظر»، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها «وجع دماغ»، و«الحادثة».

واكتسبت «كامل» شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل «ليالي الحلمية»، و«لن أعيش في جلباب أبي»، و«الشهد والدموع»، و«هوانم جاردن سيتي».

كما شاركت في السينما في أفلام «الوداع يا بونابرت»، و«اليوم السادس»، و«سيداتي آنساتي»، و«قشر البندق».