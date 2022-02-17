حمدي بتشان يطرح أغنية «يا ليل يا أبو الليالي» فيديو

طرح الفنان حمدي بتشان، أغنية جديدة، بعد فترة طويلة من الغياب، إذ تحمل اسم «يا ليل يا أبو الليالي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية يا ليل يا أبو الليالي، من غناء حمدي بتشان، وكلمات وليد رياض، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وميكس وماستر محمد جودة.

كلمات أغنية يا ليل يا أبو الليالي

وتقول كلمات أغنية يا ليل يا أبو الليالي، لـ حمدي بتشان:-

الليل علينا ليل ومحسناش بالوقت

يا ليل علينا طول من فضلك لو سمحت

دى القعدة حلوة خالص وآخر منجهة

وكله قاعد هايص والليلة مزهزها

ياليل يا أبو الليالى مازجنا الليلة عالى

والغزالة رايقه ياليل دلعنا حبة

ياليل دلعنا حبة إحنا وكل الأحبة

علينا الفرحة لايقة يلا بينا نفرفش

وإن شاء الله ما حدش حوش.. إنسى زعلك وطنش

أيام العكننة وابعد عن مشاكلك

لا سنين العمر تاكلك لو حتى الحزن شكلك

اعمل مش هنا ليلتك انس يا إكسلانس

دلع نفسك بقى يا برنس بص بص اديها رقص

وارقص على واحدو ونص عيشلك يوم

وفرفش يا رجولة يا مدرسة

واشرب يلا وانسى الهم هيتنسا

دى الليلة معانا طالبة خمسة فرفشة

عودة الفنان حمدي بتشان

وتشهد أغنية يا ليل يا أبو الليالي، عودة الفنان حمدي بتشان، إلى الساحة الغنائية بعد فترة طويلة من الغياب، إذ ابتعد عن الساحة لفترة طويلة، قبل أنّ يعود مُجددًا ليتعاون مع الشاعر وليد رياض، والموزع أشرف البرنس.