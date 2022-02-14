كلمات أغنية بجامل ناس لـ فضل شاكر.. وصلت لـ265 ألف مشاهدة على يوتيوب

يبحث الجمهور عن كلمات أغنية بجامل ناس للفنان اللبناني فضل شاكر، الذي عاد مجدداً بعد فترة غياب طويلة، واختار أن يعود بأغنية بجامل ناس .

أغنية بجامل ناس تكسر حاجز ربع مليون مشاهدة

وتخطت أغنية بجامل ناس للفنان فضل شاكر حاجز الربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، إذ حققت 265 ألف جنيه فقط على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحيى يوسف.

كلمات أغنية بجامل ناس

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم

كأن مفيش في قلبي وجع وبتألم

وبتعامل كأني سليم وعال وتمام وراضي بجرحي يمكن منه أتعلم

ولو فضفضت يعنس الناس هيهتمول

ده كل واحد شايل ومعبي من همه

وجواه جرح يمكن زيي ومخبيه

تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخموا

وأبدى الجمهور إعجابه بالأغنية الجديدة، التي تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على «يوتيوب»، وعلى جميع الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

أخر أعمال الفنان فضل شاكر

كان آخر عمل للفنان فضل شاكر في نهاية العام الماضي 2021، إذ طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة «قاعد مكانّا» على طريقة الفيديو كليب عبر قناته على «يوتيوب»، وصاغ كلماتها الشاعر أحمد المالكي، فيما لحنها إسلام زكي، ومكس وماستر وتوزيع إلهامي الدهيمة، وأحمد حسام.

وجرى تصوير العمل ما بين الأردن وبيروت، فيما أخرج الفيديو كليب الفنان منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب، الأغنية تجسد أبهى صور الفراق في هذه الكلمات: «هنا انتهينا بكلمة سلام، هنا انتهت الحياة، هنا اتخاصمنا مشينا وندمنا، والعند بان أذاه».