صديقة مذيعة التليفزيون المصري عن رحيلها: صاحبة مواقف وتركت أثرا

قالت الإعلامية هبة رشوان، إحدى المذيعات بالتليفزيون المصري، إن زميلتها الإعلامية شيرين دويك: «بمثابة الحاضر الغائب في القلوب، كانت نسمة ولا أحد يشعر بوجودها نهائياً».

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن»، لاسترجاع ذكريات زميلتها الراحلة الإعلامية شيرين دويك: «كانت سيدة فاضلة، عمرها ما اتخانقت مع حد، ولا ليها موقف وحش مع أي حد، كان لديها ثباتاً إعلامياً عالياً، وصاحبة موقف، ومن كثرة ما لديها من مكونات إنسانية أصبحت قوية الشخصية».

شيرين دويك لديها ثباتًا إعلاميًا عاليًا

وواصلت: «كنا دائماً على مودة وحب، كما كنا نتقابل في الاجتماعات باستمرار، ونتحدث سويًا عن تفاصيل اليوم، وشيرين دويك، هي إنسانة أجمع الكل على محبتها، وعندما توفت حزن الجميع على فقدانها».

ويذكر أن الإعلامية شيرين دويك، توفيت أمس، وبحسب ما أعلنته صفحة «ماسبيرو الأصل»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنها توفت إثر ألم مفاجئ، وكتبت: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلي وفاة، لكنها إرادة الله رحمها الله رحمة واسعة وصبّر أهلها ومحبيها».

زميلات شيرين يقدمون واجب العزاء

وحرص العدد من زميلات الراحلة على نعيها، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل المختلفة، مثل الإعلامية شيرين المليجي، التي كتبت: «الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله بشكل مفاجئ، ألم في المعدة، ثم تشخيص الطبيب أنه قولون، والتي أودى بحياتها بعد ذلك».

بينما كتبت الإعلامية شيرين الشايب، عبر حسابها الشخصي: «مش قادرة أكتب أو أتكلم لأني فعلا مفجوعة في أختي وحبيبتي الغالية وزميلة العمر الإعلامية المحترمة الراقية جدا والجميلة الملاك شيرين دويك».