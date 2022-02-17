«التضامن»: مركز لتأهيل «ذوى الإعاقة» فى القليوبية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، حرص الوزارة على إسناد المشروعات التى تخدم فئاتها المستهدفة إلى جمعيات أهلية قوية تستطيع أن تقدم خدمات جيدة، وأن تسهم فى عمليات التطوير والتشغيل.

جاء ذلك خلال حضورها توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية الشرعية الرئيسية بهدف إقامة مركز تأهيل شامل فى صورة مجمع خدمات متكامل للأشخاص ذوى الإعاقة بمنطقة عرب جهينة - مركز شبين القناطر بالقليوبية.

وقالت «القباج»، فى بيان، أمس، إن المركز مُقام على مساحة 500 متر لصالح مديرية التضامن، ومُخصصة لإقامة وتطور خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتبلغ تكلفة التجهيز والتشغيل 6 ملايين جنيه، تتحملها الجمعية بالكامل، وتقدم جميع الخدمات لذوى الإعاقة بالمجان، موضحة أنه جاء فى ضوء حرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة اللازمة لذوى الإعاقة لتيسير حياتهم ومشاركتهم واندماجهم بالمجتمع.

وأضافت أن الجمعية الشرعية الرئيسية تُعد إحدى الهيئات الفاعلة التى تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، كما أن لها أكثر من 110 أعوام من العطاء فى مختلف مجالات التنمية، وتعد من أكثر الجمعيات دقة فى البيانات واستجابة فى أوقات الطوارئ، ويُمثل البروتوكول استكمالاً للتعاون المتبادل بين الوزارة والجمعية فى تقديم خدمات عالية الجودة فى مجالات الرعاية فى بيئة ميسرة وخالية من العوائق، وتوفير برامج فاعلة لقياس مؤشرات الأداء ونتائج تقديم تلك الخدمات، مع أهمية إيجاد وعى مجتمعى إيجابى ووعى عام بقضايا الرعاية، على رأسها موضوع الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات التنفيذية لهذا البروتوكول والتشغيل المبدئى للمجمع الخدمى المتكامل فى 6 أشهر، على أن تقوم الوزارة بإسناد المبنى للجمعية، وتقديم الدعم الفنى للبرامج المنفذة، وتوفير برامج التوعية بالمجتمعات المستهدفة، وإتاحة قواعد البيانات ذات العلاقة بذوى الإعاقة محل المشروع والمحافظات المحيطة لتيسير التخطيط للخدمات.