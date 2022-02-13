التموين: القيادة السياسية تدعم جهود الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي استعدادا لشهر رمضان فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

جاء ذلك بحضور وليد الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، ومحمد خلف، مدير فرع الشركة المصري لتجارة الجملة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

حصر يومي للسلع المستهلكة

كما تفقد الوزير والمحافظ، المجمع الاستهلاكي للاطمئنان على توافر منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة للمواطنين، ووجّه الوزير مدير الفرع بعمل حصر يومي للسلع المستهلكة لاستبدالها بأخرى جديدة لتوفير السلع بشكل يومي للمواطنين، للقضاء على جشع بعض التجار.

وشملت الجولة، المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل، لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.

دعم من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع

وأكد وزير التموين أن هناك دعمًا من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية، إلى جانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وطرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة السوداني، إلى جانب طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنّ المحافظة تتميز بوجود 68 مكتبا تموينيا، منها 17 مكتب مطور نموذجي، في مراكز المحافظة الإدارية، و1358 بقالا تموينيا، و564 فرعا لمشروع جمعيتي، والتي توفر المواد والسلع الغذائية المدعمة للمواطنين.

ولفت إلى وجود 1904 مخابز بلدية بقرى ومراكز المحافظة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لجميع المخابز بالمحافظة بما يعادل 55 مليون رغيف يومي، مشيدا بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، الذي يقدم جميع أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها، لتناسب جميع المستويات، وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع للمواطنين، مثمّنًا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والأسعار المناسبة.