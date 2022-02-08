الديهي: القيادة السياسية تسعى لتنمية شاملة ومستدامة في سيناء

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الشائعات التي تتردد حول تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم، دون تعويضهم بدعوى التطوير، موضحًا: «كلام فارغ، وهذا الحديث لا يصدقه عقل طفل صغير»، إذ أن محافظة شمال سيناء، نفت هذه الأنباء، وأكدت صرف التعويضات اللازمة لكل أصحاب المنازل التي ستُزال لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى.

تطوير المواني لاستقبال السفن العملاقة

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «Ten»، أن هناك من حصل على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحة 120مترًا بمنطقة الريسة، فأي ميناء يجري تطويره يتضمن تعميق الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة، لنقل الصادرات، وهذا مخطط عام لـ6 موانئ، من بينها ميناء العريش التابع للهيئة الهندسية لقناة السويس، معتبرًا أن وجود ميناء دولي بالعريش بشرى لأهالي العريش، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى لأن تكون تنمية سيناء شاملة ومستدامة.

الهيئة الوطنية للإعلام قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق

في سياق منفصل، ذكر الإعلامي، أن الهيئة الوطنية للإعلام قررت إحالة المذيع حسام حداد، للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى، إذ تحدث الحداد عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية المقامة في دولة الإمارات العربية التي انتهت منذ قليل بهزيمة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، إذ قال حداد «الأهلي لا يلعب باسم مصر وليس من الضروري أن الجميع يشجعه اليوم».

تصريح الإعلامي حسام حداد غير موفق

وأوضح أن تصريح الإعلامي حسام حداد غير موفق، في وقت تحاول فيه الدولة ترميم الروح الرياضية وبث روح المؤاخاة، مؤكدًا أن ما انجزه المنتخب الوطني في الكاميرون ببطولة كأس الأمم الإفريقية يمثل انصهار ويجب أن يظل بيننا لفترة لطويلة، كما أن الجميع يخطأ ويتجاوز على الهواء ويعتذر، مشيدًا بردود الفعل السريعة، وقرارات الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، السريعة التي تمثل عملية ردع حقيقي للأخرين، معقبًا: «جل من لا يسهو، وكلنا معرضين لهذا الخطأ، ومش عيب أننا نغلط لكن عيب نكرر الأخطاء تاني».